Repas Champêtre Arménien La Ciotat, 24 juillet 2022, La Ciotat.

Repas Champêtre Arménien

2022-07-24 11:00:00 – 2022-07-24

L’Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste vous invite à participer à son traditionnel repas champêtre qui mettra à l’honneur les spécialités culinaires arméniennes dans un cadre exceptionnel en bord de mer avec possibilité de baignade sur place. Au menu, vous attendent une farandole de mezzés (des beuregs au fromage et à la viande, des feuilles de vigne farcies, du soudjouk…), des pâtisseries (pakhlava, sare bourma). Vin rouge / rosé et café compris !



Attention ! Les places sont limitées.

Alors réservez vite en vous inscrivant avant le samedi 23 juillet !

Une très belle journée en perspective pour tous les amateurs de cuisine arménienne en participant à un repas placé sous le signe de la convivialité.

asso.armeniens13600@gmail.com

