2022-07-02 – 2022-07-02

Le Pêchereau 36200 L’association culturelle du Pêchereau organise un repas champêtre le samedi 2 juillet à partir de 20h dans le parc du château du Courbat.

La soirée sera animée par l’ Orchestre Michel VILLE sur le thème des Années 80 avec embrasement du château et feu d’artifice. Repas champêtre animé par l’orchestre Michel VILLE et feu d’artifice. +33 6 80 14 37 12 L’association culturelle du Pêchereau organise un repas champêtre le samedi 2 juillet à partir de 20h dans le parc du château du Courbat.

La soirée sera animée par l’ Orchestre Michel VILLE sur le thème des Années 80 avec embrasement du château et feu d’artifice. Maire Le Pêchereau

