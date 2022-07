Repas Champêtre à Saint Anthet Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 0 EUR Réservation au 06 72 60 40 79 Rendez-vous le dimanche 28 août 2022 à partir de 12h à Saint Anthet pour un repas champêtre. Apéritif offert, messe en plein air à 11h. Menu : Soupe

Assiette de charcuterie et melon

Rôti de porc dans l’échine et haricots blancs

Cabécou

Tarte aux pommes

Café – vin rouge et vin rosé Apportez vos couverts complets +33 6 72 60 40 79 Réservation au 06 72 60 40 79 ©OFFICE DU TOURISME_20220726_111704_page-0001

