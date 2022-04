Repas champêtre à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-08 11:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne Le dimanche 8 mai, rendez-vous pour une journée champêtre !

Entre son repas local et ses animations gratuites, vous aurez de quoi vous régaler.

Un repas champêtre vous est proposé au prix de 15€ ! Au menu : andouille ou carbonnade flamande, un dessert et une boisson. Les enfants ont aussi le droit à leur menu ! Une saucisse et un gratin dauphinois, avec dessert et boissons, régaleront les moins de 16 ans au prix de 5€. Réservez dès aujourd’hui votre repas à la bibliothèque de Bohain, 14 rue de la République. Renseignement au 03.23.07.52.82. Le dimanche 8 mai, rendez-vous pour une journée champêtre !

