Repas carpes-frites à l’étang du Hohbuhl Kirchberg, dimanche 8 septembre 2024.

La société de Pêche de Kirchberg-Wegscheid vous propose un repas carpes-frites. Au menu Carpes frites avec frites, salade verte, tarte et café. Possibilité de prendre uniquement la portion de carpes frites à emporter. Il sera également possible de pêcher autour de l’étang toute la journée. Sur réservation par téléphone après 19h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 12:00:00

fin : 2024-09-08

Kirchberg 68290 Haut-Rhin Grand Est rolandhaffner@estvideo.fr

