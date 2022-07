Repas campagnard Saint-Chamassy Saint-Chamassy Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Chamassy

Repas campagnard Saint-Chamassy, 6 août 2022, Saint-Chamassy. Repas campagnard

Saint-Chamassy Dordogne OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

2022-08-06 – 2022-08-06 Saint-Chamassy

Dordogne Saint-Chamassy Repas campagnard avec animation musicale DJ Au menu :

Kir

Tourin périgourdin

Saumon, macédoine de légumes

Roti de porc Orloff

Gratin dauphinois

Fromage et salade

Sorbet « fraises du Périgord »

Café

Vin de Bergerac Vin vieux (bouteille) 10 € Réserver avant le 2 août par téléphone ou à La Poste (aux horaires d’ouverture)

Saint-Chamassy

