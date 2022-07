REPAS CAMPAGNARD Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges Plombières-les-Bains 12 EUR La Société de Chasse de Plombières les Bains organise un Repas Campagnard, gaufres à l’ancienne, animation Country,le samedi 30 juillet 2022 de 18h à 23h, sous la hall, Place de la Mairie à Ruaux. Tarif: 12€, enfant de moins de 10 ans:8€

Réservations au :06 21 82 07 96 ou 06 51 94 18 36 +33 6 21 82 07 96 Société de chasse de Plombières les Bains

