Pineuilh Gironde

Pineuilh

Repas campagnard Pineuilh, 27 novembre 2021

2021-11-27 – 2021-11-27 Salle des fêtes Robert Teyssandier Avenue Jean-Raymond Guyon

Pineuilh Gironde Pineuilh Repas campagnard. Au menu : apéritif, soupe campagnarde, haricot couenne ou saucisse, dessert et café.

Réservation avant le 23 novembre. Repas campagnard. Au menu : apéritif, soupe campagnarde, haricot couenne ou saucisse, dessert et café.

Réservation avant le 23 novembre. +33 6 21 21 01 69

© Mairie Sainte-Foy La Grande

Salle des fêtes Robert Teyssandier Avenue Jean-Raymond Guyon Pineuilh

