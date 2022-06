Repas burger Soudat Soudat, 30 juillet 2022, Soudat.

Repas burger Soudat

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Soudat Dordogne

2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg

Soudat

Dordogne

Soudat

EUR 14 Repas burger le 30 juillet à 19h30 à la salle des fêtes.

Au menu:

Apéritif

Salade de choux

Burger/frites

Salade verte et rondelles d’oignon

Glaces

Café et Vin compris

Vente de bières, bouteilles de vin et boissons sans alcool.

Prix: 14€ par personne.

Soirée organisée par Werner et Henry avec la contribution du comité des fêtes

Réservation jusqu’au 21 juillet par téléphone:

05 53 56 67 76 et 06 95 19 65 32.

