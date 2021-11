Garde-Colombe Garde-Colombe GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Repas Bollywood et soirée dansante Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

Repas Bollywood et soirée dansante Garde-Colombe, 20 novembre 2021, Garde-Colombe. Repas Bollywood et soirée dansante Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe

2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-20 Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie

Garde-Colombe Hautes-Alpes Garde-Colombe EUR 20 20 Menu : pakoras, samoussas, chutney et raïta. Butter chicken, riz basmati au safran du jardin. Alternative végé : palak panner (épinards au fromage), dahl de lentilles et naan. Barfi amandes et coco. Repas suivi d’une soirée toutes danses ! +33 4 92 49 40 11 http://aubergedelagrand.blogspot.fr/ Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

