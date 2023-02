Repas – bal des pompiers et feu d’artifice Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire C’est la fête du 14 juillet avec les Pompiers, venez danser et vous restaurer en toute convivialité

– Cérémonie et défilé à 17 h

– Repas dès 18 h 30

– Bal dès 19 h 30

– Embrasement de la Grenette à la tombée de la nuit +33 4 71 65 73 30 Yssingeaux

