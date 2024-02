Repas avec spectacle hommage à Charlie Chaplin Clergoux, dimanche 17 mars 2024.

Venez partager le repas « chou farci », suivi du spectacle imaginé et joué par Anthony, sosie officiel de Charlot et ses acolytes Camille et Samuel. Ce trio va vous faire revivre la belle époque de l’art muet où l’absurde faisait rire, où la gestuelle parlait toutes les langues du monde. Charlot va tous nous rassembler pour que l’humour triomphe de la bêtise humaine. Le comique absurde de Charlot raisonne de la même façon en chacun d’entre nous. Tantôt spectateurs tantôt acteurs, vous partagerez l’instant de deux sketchs l’absurde de Charlot et de ces acolytes. Comme chacun sait, faire rire est un Art !!! Tel un métronome, le mime orchestre son corps afin de rentre au silence sa parole., « L’humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d’esprit » disait Charlie Chaplin. Repas avec spectacle 20 € –

Enfant 8 € – EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 12:30:00

fin : 2024-03-17

Salle des fêtes L’Usine

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

