Repas avant match Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

Lot-et-Garonne

Repas avant match Aiguillon, 16 octobre 2022, Aiguillon. Repas avant match

stade Louis jamet Aiguillon Lot-et-Garonne

2022-10-16 – 2022-10-16 Aiguillon

Lot-et-Garonne A l’occasion du match de régionale 1 entre le CRC XV et le SCAC, un repas d’avant match est organisé à partir de 11h avec apéro, potage et poule au pot, fromage, dessert, vin, café. A l’occasion du match de régionale 1 entre le CRC XV et le SCAC, un repas d’avant match est organisé à partir de 11h avec apéro, potage et poule au pot, fromage, dessert, vin, café. crc

Aiguillon

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aiguillon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Aiguillon Adresse stade Louis jamet Aiguillon Lot-et-Garonne Ville Aiguillon lieuville Aiguillon Departement Lot-et-Garonne

Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aiguillon/

Repas avant match Aiguillon 2022-10-16 was last modified: by Repas avant match Aiguillon Aiguillon 16 octobre 2022 Aiguillon Lot-et-Garonne Stade Louis Jamet Aiguillon Lot-et-Garonne

Aiguillon Lot-et-Garonne