Eu Seine-Maritime Bortsch, Guzul banosh : semoule de maïs aux champignons, Syrniki : crèpe au fromage blanc, Kompot : boissson artisanale aux fruits.

Le repas sera réalisé par Pascal et les réfugiées ukrainiennes accueillies en ville. L’ensemble de la recette (sauf boissons) sera reversée à l’association FAUSI (France Aide Urgence Secours International) au profit de l’Ukraine. Réservation nécessaire. Bortsch, Guzul banosh : semoule de maïs aux champignons, Syrniki : crèpe au fromage blanc, Kompot : boissson artisanale aux fruits.

