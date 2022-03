Repas au Marché des Producteurs de Pays à Gastes Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Gastes Landes Gastes C'est devenu un des temps forts des étés, un véritable succès populaire. Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Une douce soirée d'été, de grandes tablées dressées, des producteurs qui cuisinent leurs produits, le rire des enfants, le son d'une banda, le fumet des grillades qui éveille vos papilles et des produits locaux de qualité à déguster sur place. Voilà à quoi ressemble un marché des producteurs de pays dans les Landes. Ne manquez pas cette expérience. Les repas sont à régler sur place directement auprès des producteurs. +33 5 58 78 20 96

