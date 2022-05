Repas “asperges” Scherwiller, 26 mai 2022, Scherwiller.

Repas “asperges” Scherwiller

2022-05-26 12:00:00 – 2022-05-26

Scherwiller Bas-Rhin

EUR Repas au profit de la restauration de l’ancienne Chapelle du domaine de l’Alumnat Sainte Odile de Scherwiller. Au menu : apéritif, entrée, asperges et ses sauces, jambon cru et cuit, fromage, dessert et café. Réservation avant le 18 mai.

Déjeuner sur le thème de l’asperge à la salle polyvalente A. Haag

+33 3 90 58 52 12

Scherwiller

