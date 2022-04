Repas “asperges” Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois Bas-Rhin Châtenois EUR La section lutte de Châtenois vous propose un déjeuner dansant avec au menu : apéritif, la crème d’asperges de Pascal, asperges fraiches à volonté avec 2 jambons aux 2 sauces, dessert, café et digestif. Animation par l’orchestre “Keschtahelser”. Réservation au plus tard le 08 mai. Déjeuner dédié aux asperges à l’Espace les Tisserands +33 6 49 61 76 59 La section lutte de Châtenois vous propose un déjeuner dansant avec au menu : apéritif, la crème d’asperges de Pascal, asperges fraiches à volonté avec 2 jambons aux 2 sauces, dessert, café et digestif. Animation par l’orchestre “Keschtahelser”. Réservation au plus tard le 08 mai. Châtenois

