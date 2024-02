Repas annuel Dampfnudle Wangenbourg-Engenthal, dimanche 17 mars 2024.

L’Association GERCA fête ses 6 ans ! A cette occasion, venez nombreux au repas « Dampfnudle » préparé par les bénévoles et nos amis boulangers !

Au menu :

* Dampfnudle avec soupe et saucisse fumées

* Dampfnudle avec fruits au sirop / compote de pommes

* Dessert surprise café offert

Tarif : 20€ boissons non comprises, 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Réservation possible jusqu’au 10 mars 2024. EUR.

Début : 2024-03-17 12:00:00

fin : 2024-03-17

Lieu-dit Langacker

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est assogerca@gmail.com

