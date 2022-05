Repas animé par la Band’à Ben Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues

Repas animé par la Band’à Ben Salignac-Eyvigues, 5 juin 2022, Salignac-Eyvigues. Repas animé par la Band’à Ben Salignac-Eyvigues

2022-06-05 – 2022-06-05

Salignac-Eyvigues Dordogne Salignac-Eyvigues 11h : concours de rampeau

12:30 : repas animé par la Band’à Ben Menu :

Tourain

Demi melon avec jambon de pays

Cochon à la broche avec pommes de terre sarladaises

Cabécou et salade

Gâteau aux noix

Café

Quart de vin compris Adulte : 20 euros

Salignac-Eyvigues

