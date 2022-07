Repas Aligot-Saucisses Saint-Chamarand Saint-Chamarand Catégories d’évènement: Lot

Repas Aligot-Saucisses Saint-Chamarand, 14 août 2022

Lot Saint-Chamarand EUR Réservations et Infos auprès de Nathalie : 06 24 73 04 90 et de Serge : 06 85 42 08 41 Un repas à partager avec tous les amis sur la place du village, en toute convivialité! +33 6 24 73 04 90 Réservations et Infos auprès de Nathalie : 06 24 73 04 90 et de Serge : 06 85 42 08 41 Petites cuillères et charentaises

