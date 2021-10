Villeneuve-d'Ascq Salle Masqueliez Nord, Villeneuve-d'Ascq Repas afghan avec Mère Pour la Paix Salle Masqueliez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mères pour la Paix organise un repas afghan avec animations et loterie au profit des femmes afghanes dimanche 14 novembre 2021 à 12h30, salle Masquelier.** ### Prix : 15€ adultes 8 € enfants Boissons en supplément. ### Renseignements et réservations : * [hdef@merespourlapaix.org](mailto:hdef@merespourlapaix.org) * 06 86 16 23 43 Mères pour la Paix organise un repas afghan avec animations et loterie au profit des femmes afghanes dimanche 14 novembre 2021 à 12h30, salle Masquelier. Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers-Bourg Nord

