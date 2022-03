REPAS A THEME DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE VITTEL Haréville Haréville Catégories d’évènement: Haréville

Haréville Vosges Haréville L’Association Familiale de Vittel organise un REPAS GRENOUILLES à Maximois (Haréville)

Apéritif – Entrée – Grenouilles – Frites -Salade – Fromage – Dessert

20€ Boissons non comprises +33 6 86 71 16 45 PHOTO ASSOCIATION FAMILIALE

