REPAS A THEME DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE VITTEL Haréville Haréville
REPAS A THEME DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE VITTEL Haréville, 3 avril 2022, Haréville.
REPAS A THEME DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE VITTEL Haréville
2022-04-03 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-03 17:00:00 17:00:00
Haréville Vosges Haréville
L’Association Familiale de Vittel organise un REPAS GRENOUILLES à Maximois (Haréville)
Apéritif – Entrée – Grenouilles – Frites -Salade – Fromage – Dessert
20€ Boissons non comprises
+33 6 86 71 16 45
PHOTO ASSOCIATION FAMILIALE
Haréville
dernière mise à jour : 2022-02-23 par