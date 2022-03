Repas à Rassuen Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Repas à Rassuen Istres, 23 avril 2022, Istres. Repas à Rassuen Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Istres

2022-04-23 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-23 Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti

Istres Bouches-du-Rhône 25 25 Apéritif – salade nicoise – gardianne – fromage – dessert – vin à discrétion Régalez vous avec la gardianne et profitez de le l’animation musicale ciqrassuen@yahoo.fr Apéritif – salade nicoise – gardianne – fromage – dessert – vin à discrétion Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Istres

