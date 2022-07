Repas à la truffe du Périgord Condat-sur-Trincou, 30 juillet 2022, Condat-sur-Trincou.

Repas à la truffe du Périgord

Salle des fêtes Condat-sur-Trincou Dordogne

2022-07-30 12:30:00 – 2022-07-30

Condat-sur-Trincou

Dordogne

Condat-sur-Trincou

Repas à la truffe du Périgord. Uniquement sur réservation avant le 15 juillet. Menu à 45€: apéritif et ses toasts à la truffe d’été, velouté d’asperges à la truffe brumale, noix de Saint-Jacques et sa crème d’échalotes à la truffe mélano, trou normand, tournedos sauce Périgueux à la mélano et son risotto truffé, salade, fromage frais à la truffe mélano, fraises au sucre, glace vanille et crème de Normandie à la truffe mélano, café, vin de Duras compris. Paiement exigé à la réservation.

+33 6 78 64 80 12

Terre de Truffes

