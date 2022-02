Repas à emporter Salle des fêtes Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Par prudence vis à vis de la situation sanitaire la Société de chasse communale d’Erquy n’organisera pas de repas en salle cette année encore. Par contre, elle vous propose un repas à emporter **samedi 19 mars** à partir de 17h00 à la salle des fêtes d’Erquy. ### Au menu * terrine de chevreuil ; * civet de sanglier avec ses pâtes. Tarif 10 €. ### Réservation Les repas sont à réserver auprès du Président Jean-Paul Lolive : * 02 96 72 14 37 * 06 31 16 96 31 * [jean-paul.lolive@wanadoo.fr](mailto:jean-paul.lolive@wanadoo.fr) Merci de vous inscrire **avant le 14 mars.**

