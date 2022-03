Repas à emporter Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Repas à emporter Erquy, 19 mars 2022, Erquy. Repas à emporter Square de l’Hôtel de Ville Salle communcale d’Erquy Erquy

2022-03-19 17:50:00 – 2022-03-19 19:50:00 Square de l’Hôtel de Ville Salle communcale d’Erquy

Erquy Côtes d’Armor Par la Société de chasse communale d’Erquy : repas à emporter. Par prudence vis à vis de la situation sanitaire la Société de chasse communale d’Erquy n’organisera pas de repas en salle cette année encore. Au menu :

terrine de chevreuil ;

