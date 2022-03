Repas à emporter de l’UNC et du Bistrot de la Foire Bistrot de la Foire L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Vendée

Bistrot de la Foire, le samedi 9 avril à 10:00

L’UNC et le Bistrot de la Foire organisent une vente de repas à emporter. Menu : – Salade de gésiers – Rougail saucisses/riz – Religieuse café ou chocolat Prix de repas :12€ Réservation avant le 1er avril 2022 au **_06 10 70 89 75_** ou au **_02 51 42 85 31_** Les repas seront à retirer au Bistrot de la Foire de 10h à 13h le 9 avril 2022.

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T13:00:00

