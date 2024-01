Repas à emporter : cochon grillé, organisé par l’Amicale Laïque de Henvic Place de l’École Henvic, vendredi 23 février 2024.

L’amicale laïque « Entre terre et mer » organise une vente de cochon grillé avec accompagnement de pommes de terre et potée de légumes à emporter !

Les bons de commande ont été distribués aux enfants de l’école et sont également disponibles à la Mairie et au Bar/Epicerie Le Croissant. Ils sont à retourner pour le 13 février au plus tard. La part est à 10 €.

Vous pouvez passer commande en message privé sur Facebook ou par téléphone au 06 78 82 73 23.

Repas à retirer le 23 février à l’école à 16h30.

Les bénéfices de la vente serviront à financer les sorties et projets de l’école pour les enfants, merci pour eux ! .

Place de l’École Ecole publique Entre Terre et Mer

Henvic 29670 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 16:30:00

fin : 2024-02-23



