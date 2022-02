Repas à emporter avec Skol Diwan Karaez Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Repas à emporter avec Skol Diwan Karaez Ti ar Vro Karaez, 12 mars 2022, Carhaix-Plouguer. Repas à emporter avec Skol Diwan Karaez

Ti ar Vro Karaez, le samedi 12 mars à 11:30 Adulte : 10 € | Enfant : 8 €

Menu : Poulet curry coco + riz ou beignets de légumes + riz (végétarien) | Gâteau roulé Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T11:30:00 2022-03-12T13:30:00

