Araules Haute-Loire Araules EUR 10 10 L’Ecole St Joseph propose 2 menus à emporter : tripes ou couscous avec son fromage, son fruit pour 10 €. Inscriptions auprès des commerçants d’Araules avant le 26 janvier. Menus à récupérer à la boulangerie Celle le 24 janvier de 10 h 30 à 13 h. Le Bourg Boulangerie Celle Araules

