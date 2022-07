Repas à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Catégories d’évènement: Bahus-Soubiran

Landes

Repas à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran, 10 juillet 2022, Bahus-Soubiran. Repas à Bahus-Soubiran

Bahus-Soubiran Landes

2022-07-10 09:00:00 – 2022-07-10 15:00:00 Bahus-Soubiran

Landes Bahus-Soubiran EUR 15 L’association Spasiba pour les enfants d’Ukraine organise dimanche 10 juillet :

9h : randonnée pédestre de 10 km

12h : repas au bord du Bahus (assiette de crudités, brochettes de coeur, haricot vert, salade, fromage, dessert, vin et café) Repas : 13€

Randonnée : 3€

Les deux : 15€ Réservation avant le 5 juillet au 06 13 82 01 79 L’association Spasiba pour les enfants d’Ukraine organise dimanche 10 juillet :

9h : randonnée pédestre de 10 km

12h : repas au bord du Bahus (assiette de crudités, brochettes de coeur, haricot vert, salade, fromage, dessert, vin et café) Repas : 13€

Randonnée : 3€

Les deux : 15€ Réservation avant le 5 juillet au 06 13 82 01 79 +33 6 13 82 01 79 L’association Spasiba pour les enfants d’Ukraine organise dimanche 10 juillet :

9h : randonnée pédestre de 10 km

12h : repas au bord du Bahus (assiette de crudités, brochettes de coeur, haricot vert, salade, fromage, dessert, vin et café) Repas : 13€

Randonnée : 3€

Les deux : 15€ Réservation avant le 5 juillet au 06 13 82 01 79 bahus

Bahus-Soubiran

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bahus-Soubiran, Landes Autres Lieu Bahus-Soubiran Adresse Bahus-Soubiran Landes Ville Bahus-Soubiran lieuville Bahus-Soubiran Departement Landes

Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bahus-soubiran/

Repas à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran 2022-07-10 was last modified: by Repas à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran 10 juillet 2022 Bahus-Soubiran, Landes

Bahus-Soubiran Landes