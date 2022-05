Repas 100 % local avec un food truck Natur’ellement Glacée Houéville Catégories d’évènement: Houéville

Vosges

Repas 100 % local avec un food truck Natur’ellement Glacée, 18 juin 2022, Houéville. Repas 100 % local avec un food truck

Natur’ellement Glacée, le samedi 18 juin à 12:00

Dans le cadre des journées portes ouvertes de Natur’ellement Glacée, nous vous invitons le midi à déguster un repas 100% local avec un food truck, boissons de lorraine (limonades, colas, jus de pomme et bières), et des glaces pour terminer le déjeuner.

Accès libre

Venez profiter d’un moment convivial et gourmand ! Natur’ellement Glacée 1 Grande Rue 88300 Houéville Houéville Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T12:00:00 2022-06-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Houéville, Vosges Autres Lieu Natur'ellement Glacée Adresse 1 Grande Rue 88300 Houéville Ville Houéville lieuville Natur'ellement Glacée Houéville Departement Vosges

Natur'ellement Glacée Houéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houeville/

Repas 100 % local avec un food truck Natur’ellement Glacée 2022-06-18 was last modified: by Repas 100 % local avec un food truck Natur’ellement Glacée Natur'ellement Glacée 18 juin 2022 Houéville Natur'ellement Glacée Houéville

Houéville Vosges