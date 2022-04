RepartVélo l’Hébergerie Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Repartvelo ———- ### Le Repartvelo c’est à L’hébergerie que cela se passe le 1er samedi du mois de 9h00 à 14h00. On y vient sans rendez vous ….venez avec vos pièces de rechange …vous adhérez à l’association 20 euros et on répare vos vélos toute l’année…. toutes les infos : [[https://www.facebook.com/LH%C3%89BERGERIE-585518745283049/](https://www.facebook.com/LH%C3%89BERGERIE-585518745283049/)](https://www.facebook.com/LH%C3%89BERGERIE-585518745283049/) tel : 06 07 26 67 66 e-mail : [[hebergerie100@gmail.com](mailto:hebergerie100@gmail.com)](mailto:hebergerie100@gmail.com) Proposé par l’Hébergerie l’Hébergerie 7 impasse Édouard Branly 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

