Repartir en campagne, avec Jean Lassalle Campus EDHEC, 2 décembre 2021, Roubaix.

Homme de caractère qui « ne fait jamais marche arrière » selon ses mots, Jean Lassalle mène un combat politique pour protéger et faire avancer sa région. Mais il affiche aussi des ambitions bien moins locales depuis 2017 avec sa candidature aux élections présidentielles et son mouvement « Résistons ». Ainsi dans ce contexte électoral particulier, les défis pour la France en matière de politiques rurales et industrielles sont cruciaux : déserts médicaux, intégration territoriale ou encore le rapport ambivalent entre localité et globalité sur un fond de mondialisation effrénée ; tant d’enjeux qui lui tiennent particulièrement à cœur. Candidat aux prochaines élections présidentielles, Jean Lassalle abordera de nombreux sujets tels que les prochaines élections marquées par la fin de la dualité traditionnelle entre droite et gauche, la place de la ruralité dans la société française ou encore la nécessité de maintenir des traditions fortes dans une société marquée par une mondialisation effrénée. Doit-on sacrifier la localité au profit d’un phénomène bénéfique au niveau global ? Quel avenir pour l’agriculture française, qui faisait jadis la fierté du pays ? Faut-il alors accorder aux collectivités un pouvoir décisionnel plus substantiel ? Jean Lassalle nous exposera son point de vue le jeudi 2 décembre 2021 à 18h pour une conférence intitulée « Repartir en campagne ». **Auditorium Crédit Mutuel Nord Europe de l’EDHEC** **Entrée libre et gratuite sous présentation du pass sanitaire** **372 rue Verte, CROIX**

L'Agora, tribune étudiante de l'EDHEC Business School, vous invite à rencontrer Jean Lassalle, candidat aux élections présidentielles de 2022, le jeudi 2 décembre 18h à l'EDHEC.

Campus EDHEC 24 avenue Gustave Delory, 59100 Roubaix



