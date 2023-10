L’atelier de la réparation Reparlab Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc L’atelier de la réparation Reparlab Le Blanc, 21 octobre 2023, Le Blanc. L’atelier de la réparation Samedi 21 octobre, 10h00 Reparlab ENTRETENIR – REPARER – TRANSFORMER – INNOVER

FAIRE ENSEMBLE C’EST MIEUX

Partage d’expériences et de savoir-faire

Proposition d’ateliers et de formations mensuels, à thèmes.

Pour TOUS : particuliers, associations, jeunes, entreprises. Association loi 1901 créée en mars 2020

Située au Blanc dans l’Indre – Sud Région Centre Reparlab 14 quai Aubépin 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

