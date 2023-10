A la découverte des smartphones reconditionnés Réparez votre mobile.fr Tours, 20 octobre 2023, Tours.

A la découverte des smartphones reconditionnés Vendredi 20 octobre, 09h00 Réparez votre mobile.fr

Pour les particuliers, nous réparons et vendons des smartphones, neufs et reconditionnés.

Pour les entreprises, Touraine Mobile Solutions est un opérateur téléphonique pour les entreprises qui propose d’un côté des services de téléphonie (forfait mobile et fixe sans engagement à petit prix) et de l’autre de la location de smartphone, pc, Macbook, tablette etc…

Réparez votre mobile.fr 5 rue de Suède 37100 Tours Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

