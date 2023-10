Visite guidée des ateliers RepareSeb Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite guidée des ateliers RepareSeb Paris, 21 octobre 2023, Paris. Visite guidée des ateliers Samedi 21 octobre, 09h30, 10h30, 14h30, 15h30 RepareSeb De la reception de colis à la remise en carton, découverez le parcours de l’activité réparation et de l’activité du reconditionnement chez RepareSeb ! RepareSeb est une entreprise d’insertion par l’activité économique co-créée par le Groupe ARES et le Groupe SEB. RepareSeb 73 rue de la Chapelle 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « commercial.repareseb@repareseb.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T10:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu
RepareSeb
Adresse
73 rue de la Chapelle 75018 Paris
Ville
Paris

