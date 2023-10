Atelier de réparation RepareSeb Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier de réparation RepareSeb Paris, 21 octobre 2023, Paris. Atelier de réparation Samedi 21 octobre, 09h00, 11h00, 14h00 RepareSeb En binôme avec un salarié en parcours d’insertion, participez à un atelier de réparation du petit électroménager au sein de notre établissement !

Si vous souhaitez vivre une riche experience humaine, inscrivez-vous !

RépareSeb est une entreprise d’insertion par l’activité économique co-créée par le Groupe ARES et le Groupe SEB. RepareSeb 73 rue de la Chapelle 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « commercial.repareseb@repareseb.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 86 21 73 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T10:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu RepareSeb Adresse 73 rue de la Chapelle 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville RepareSeb Paris latitude longitude 48.896718;2.358756

RepareSeb Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/