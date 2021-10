Paris Le point éphémère Paris Réparer l’intime, Exposition au Point Ephémère (200 Quai de Valmy), du 19 au 24 octobre. Vernissage mardi 19 oct à partir de 19H Le point éphémère Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour accompagner le livre, exposition au Point Ephémère 200 Quai de Valmy, 75010 Paris du 19 au 24 octobre 2021 Vernissage mardi 19 octobre à partir de 19H00 Le livre : “Réparer l’intime. L’atelier de la Maison des femmes”, de Louise Oligny et Clémentine du Pontavice, Préface de Ghada Hatem, éd. Thierry Marchaisse, paru le 1e octobre 2021.

entrée libre

Pour accompagner le livre, Exposition de photos et dessins Le point éphémère 200 Quai de Valmy, Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T22:00:00;2021-10-20T10:30:00 2021-10-20T22:00:00;2021-10-21T10:30:00 2021-10-21T22:00:00;2021-10-22T10:30:00 2021-10-22T22:00:00;2021-10-23T10:30:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-24T10:30:00 2021-10-24T22:00:00

