Rencontre autour du livre “Réparer l’intime. L’atelier de la Maison des femmes” de Louise Oligny et Clémentine du Pontavice, Préface de Ghada Hatem, aux éditions Thierry Marchaisse (date de parution : 1e octobre 2021) Exposition de photos de Louise Oligny. Samedi 2 oct à partir de 20h (Nuit blanche), Librairie L’établi, 8 rue Jules Cuillerier, 94140 Alfortville

entrée libre

