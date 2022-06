Réparer les vivants – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 24 janvier 2023, Carquefou.

2023-01-24

Horaire : 20:45 22:10

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 24 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 15 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Théâtre. Monologue adapté du best-seller de Maylis de Kerangal, « Réparer les vivants » est une aventure à la fois intime et collective évoquant le drame d’un accident, la perte d’un être aimé et la course contre la montre du don d’organe… Bouleversant.Dans la lueur de l’aube sur une plage, trois jeunes gens entrent dans l’eau, poussant leur surf, le coeur battant de désir. Ils vont défier avec ivresse chaque vague qui soulève et emporte, encore et encore. Sur la route du retour, l’accident se produit. Simon, 19 ans, déclaré en état de mort cérébrale, est plongé dans un coma définitif. Claire, 50 ans, condamnée par la maladie, est en attente d’une greffe d’un coeur… Attention, il n’y a que 24h pour réaliser cette opération. Dans une mise en scène épurée, habillée de sons, de vidéos, où les éléments de décor se résument à une planche de surf et deux chaises, le comédien, seul-en-scène, réalise une véritable performance, incarnant avec sensibilité tous les maillons de cette chaîne humaine reliant la vie et la mort. Il évoque les combats intérieurs des proches, le sang-froid des médecins et par la même, la machine complexe du don d’organes qui se met en marche. Avec l’émotion qu’il faut pour dire la perte d’un enfant, celle d’un amoureux et l’interrogation des proches, les mots de Maylis de Kerangal sonnent juste et transmettent une grande force de vie.> Molière 2017 du Seul-en-scène> Prix Beaumarchais du Meilleur Spectacle 2017 D’après le roman de Maylis de KerangalAdaptation et mise en scène : Emmanuel NobletAvec la collaboration de Benjamin GuillardComédiens en alternance : Emmanuel Noblet, Thomas Germaine Durée : 1h25 Tout public, à partir de 14 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr