Réparer la ville – le pôle ESS du Pays de Falaise Pôle ESS du Pays de Falaise, 31 mars 2022, Falaise.

Réparer la ville – le pôle ESS du Pays de Falaise

Pôle ESS du Pays de Falaise, le jeudi 31 mars à 16:00

**Découvrez le futur “pôle ESS” du Pays de Falaise, réhabilitation vertueuse d’une friche commerciale en bordure de centre-ville et futur lieu d’accueil de plusieurs associations et structures locales relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS).** À Falaise, la communauté de communes du Pays de Falaise réhabilite, en bordure de centre-ville, un ancien magasin de matériaux de construction, disponible depuis sept ans, pour y accueillir demain un pôle de structures de l’Économie sociale et solidaire (ESS). Cette réhabilitation se veut vertueuse jusque dans sa mise en œuvre : réemploi de matériaux, prise en compte de l’existant afin de minimiser les interventions, désimperméabilisation d’une partie des sols extérieurs, production d’énergie renouvelable sur le site… Ces espaces rénovés accueilleront plusieurs structures relevant de l’économie sociale et solidaire : ressourcerie, garage solidaire, structures d’insertion. Face au phénomène de l’étalement urbain, de nombreux acteurs promeuvent une ville plus dense, plus dynamique et où la proximité des activités permet des mobilités plus douces. Une manière de “réparer la ville” qui passe notamment par la réutilisation des nombreuses friches que peuvent compter nos villes. Créneaux de visite à 16h et 18h, avec présentation des structures à 17h30 et pot convivial (sous réserve des conditions sanitaires). Avec Benjamin Le Roux et Léonard Dauchez, architectes, les représentants de la Communauté de communes du Pays de Falaise et des futures structures résidentes du pôle ESS.

Entrée libre sur inscription (chantierscommuns.fr)

Découvrez le futur “pôle ESS” du Pays de Falaise, réhabilitation vertueuse d’une friche commerciale en bordure de centre-ville.

Pôle ESS du Pays de Falaise Avenue de Verdun, Falaise Falaise Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T16:00:00 2022-03-31T19:30:00