Répare Café Saint-Paul-Flaugnac, 26 février 2022, Saint-Paul-Flaugnac.

Répare Café Saint-Paul-Flaugnac

2022-02-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-26 18:00:00 18:00:00

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac

Des bricoleurs bénévoles vous aident à réparer ce qui ne marche plus.

Répare ?

Réparer et donner une seconde vie aux objets vous permet d’économiser de l’argent et de préserver l’environnement et les ressources !

Café ?

Venez prendre le café et discuter, échanger des astuces, initier de nouveaux projets ou simplement passer un bon moment ensemble.

Un grille-pain, un jouet, une bicyclette, un appareil électrique ou électronique à réparer….? Le répare café est peut-être la solution !

remifa55@free.fr +33 6 63 55 46 16

Des bricoleurs bénévoles vous aident à réparer ce qui ne marche plus.

Répare ?

Réparer et donner une seconde vie aux objets vous permet d’économiser de l’argent et de préserver l’environnement et les ressources !

Café ?

Venez prendre le café et discuter, échanger des astuces, initier de nouveaux projets ou simplement passer un bon moment ensemble.

©pixabay

Saint-Paul-Flaugnac

dernière mise à jour : 2022-02-21 par