Répare-café et disco-soupe
Vic-en-Bigorre, 4 février 2023
17 rue Barère de Vieuzac
MJC VIC-EN-BIGORRE
Hautes-Pyrénées

2023-02-04 15:00:00 – 2023-02-04

MJC 17 rue Barère de Vieuzac

Vic-en-Bigorre

Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre La MJC de Vic vous invite !

Dés 15h : répare -café, amené un appareil domestique à réparer ensemble, sur inscriptions.

À 17h : Disco-soupe, viens éplucher les légumes pour préparer une super soupe faite des invendus. Pour finir la soirée en beauté dégustation de la soupe et danse. mjcvic65@orange.fr +33 5 62 31 61 00 MJC 17 rue Barère de Vieuzac Vic-en-Bigorre

