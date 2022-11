Répare café des coteaux Lacépède Lacépède Catégories d’évènement: Lacépède

Lot-et-Garonne

Répare café des coteaux Lacépède, 19 novembre 2022, Lacépède. Répare café des coteaux

Lacépède Lot-et-Garonne

2022-11-19 12:30:00 – 2022-11-19 Lacépède

Lot-et-Garonne Lacépède Un grille-pain qui ne grille plus ? Une vieille sono qui grésille ? Un ordinateur en panne ? une machine à café qui fait du thé ? Venez apprendre à donner une nouvelle vie à vos objets en panne et luttez contre l’obsolescence programmée … Un grille-pain qui ne grille plus ? Une vieille sono qui grésille ? Un ordinateur en panne ? une machine à café qui fait du thé ? Venez apprendre à donner une nouvelle vie à vos objets en panne et luttez contre l’obsolescence programmée … +33 6 14 45 70 23 cop-t

Lacépède

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lacépède, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lacépède Adresse Lacépède Lot-et-Garonne Ville Lacépède lieuville Lacépède Departement Lot-et-Garonne

Lacépède Lacépède Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacepede/

Répare café des coteaux Lacépède 2022-11-19 was last modified: by Répare café des coteaux Lacépède Lacépède 19 novembre 2022 Lacépède Lacépède Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lacépède Lot-et-Garonne