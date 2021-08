Notre-Dame-de-Vaulx Notre-Dame-de-Vaulx Isère, Notre-Dame-de-Vaulx Réparation / révision de vélos avec l’Atelier mobile Notre-Dame-de-Vaulx Notre-Dame-de-Vaulx Catégories d’évènement: Isère

Réparation / révision de vélos avec l'Atelier mobile Notre-Dame-de-Vaulx, 19 août 2021, Notre-Dame-de-Vaulx. Réparation / révision de vélos avec l'Atelier mobile 2021-08-19 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-19 19:00:00 19:00:00 Camping du Sabot Camping de Notre Dame de Vaulx

Notre-Dame-de-Vaulx Isère

Notre-Dame-de-Vaulx Isère Notre-Dame-de-Vaulx Présence de l’Atelier mobile sur le site du camping, pour réparer ou réviser votre vélo, ou pour vous accompagner vers l’autonomie pour l’entretien de votre vélo. camping.sabot@gmail.com +33 6 78 14 48 17 dernière mise à jour : 2021-08-05 par Matheysine Tourisme

Camping du Sabot Camping de Notre Dame de Vaulx