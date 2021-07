Nantes Pataugeoire Port Boyer Loire-Atlantique, Nantes Réparation et fabrication de jeux en bois Pataugeoire Port Boyer Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Réparation et fabrication de jeux en bois Pataugeoire Port Boyer, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Nantes. 2021-07-22

Horaire : 14:30 17:30

Gratuit : oui Tout public La Sauce Ludique fabrique et répare des jeux en bois, venez vous amuser ! Pataugeoire Port Boyer Rue de Pornichet, Port Boyer Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Pataugeoire Port Boyer Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Pataugeoire Port Boyer Nantes