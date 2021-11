Bagnolet Hyper Bagnolet, Seine-Saint-Denis Réparation et création du mobilier des Malassis Hyper Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Réparation et création du mobilier des Malassis
du mardi 26 octobre au vendredi 5 novembre

du mardi 26 octobre au vendredi 5 novembre à Hyper

La réparation du mobilier déjà existant sur la dalle et la création de nouveaux bancs donnent lieu à des temps d’ateliers ouverts à tous avec les enfants du centre social Pablo Neruda. La fabrication se fera à l’HYPER, atelier de territoire situé sous la dalle. Ces moments de construction tous ensemble permettent de sensibiliser aux enjeux de réemploi et de revalorisation. Une transformation des structures réalisées les années précédentes permettra de répondre aux manques d’assises sur la dalle et aux besoins des jeunes de pouvoir s’y installer et s’y réunir.

Entrée libre

Hyper rue angela davis, bagnolet Bagnolet Malassis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T17:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T17:00:00

