Finistère Mahalon – Nouvel atelier d’aide à la réparation avec notre équipe bénévole le samedi 2 à Penguel à Mahalon. Sur inscription auprès de Claude. Apportez vos consommables dans la mesure du possible.

Ce même samedi est également dédié à la dépose des vélos pour la bourse du dimanche. – Bourse aux vélos le dimanche 3 à Penguel à Mahalon. Une participation de 5€ est demandée aux vendeurs-euses. Les vélos seront déposés la veille sur place. Celles et ceux qui souhaitent participer en tant que bénévole sont les bienvenus et peuvent contacter l’association Côte Waste ou Claude. claude.marchalot@wanadoo.fr +33 6 87 04 35 64 http://www.cotewaste.fr/ – Nouvel atelier d’aide à la réparation avec notre équipe bénévole le samedi 2 à Penguel à Mahalon. Sur inscription auprès de Claude. Apportez vos consommables dans la mesure du possible.

