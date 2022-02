Répar’Action : petites réparations couture avec Étu’Récup Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Répar’Action : petites réparations couture avec Étu’Récup Maison écocitoyenne, 13 mars 2022, Bordeaux. Répar’Action : petites réparations couture avec Étu’Récup

Maison écocitoyenne, le dimanche 13 mars à 14:00

**Vous voudriez tout simplement apprendre à coudre un bouton ?** **Venez à l’atelier participatif de réparation de vêtements avec Etu’récup** **Si vous avez un vêtement défectueux que vous souhaitez réparer avec un couturier, ou une couturière, plus expérimenté, amenez-le.** **Merci de préciser le travail à réaliser lors de votre inscription.** **Public adulte, sur inscription.** **Le pass vaccinal est demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Vous ne mettez plus votre robe favorite car il faut faire une couture et vous ne savez pas comment vous y prendre? Vous avez une idée pour customiser une chemise mais vous avez besoin de conseils? Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Répar’Action : petites réparations couture avec Étu’Récup Maison écocitoyenne 2022-03-13 was last modified: by Répar’Action : petites réparations couture avec Étu’Récup Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 13 mars 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde